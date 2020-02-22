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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

إبتكار قناع للوجه يكشف عن مرض خطير

22 شباط / فبراير 2020 09:19

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توصل علماء في بريطانيا، لإبتكار قناع وجه يساعد في الكشف عن مرض خطير، وذلك خلال 30 دقيقة فقط.

يعمل القناع المبتكر عن طريق ارتدائه لمدة نصف ساعة، وفي حالة تأكد الإصابة بمرض السل أو الدرن، يقوم فم المريض المشتبه فيه بطرده فورا، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال الباحثون إن القناع يكشف العديد من الأمراض التي أخطرها على الإطلاق هو مرض السل، مشيرين إلى أن التكنولوجيا الجديدة «المتغيرة للعالم» يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح كل عام من خلال التشخيص السريع للمرض.

وفي دراسة لمرضى السل (TB)، حدد القناع بشكل صحيح المرض الذي يهدد الحياة 86 % من الوقت، ويتم الآن اختبار القناع في إحدى خدمات هيئة الصحة البريطانية «NHS».

وقام فريق من علماء جامعة ليستر وجامعة بريتوريا، بتصميم شرائط مطبوعة ثلاثية الأبعاد من كحول البوليفينيل التي يتم إدخالها في القناع، حيث يمكن لهذه الشرائط التقاط البكتيريا المسببة لمرض السل بشكل موثوق عندما يتنفس الشخص المصاب بأعراض أو سعال.

ويمكن اختبار الشرائط في المختبر، بعد 30 دقيقة، مع عودة النتائج خلال اليوم، وقد تشمل الاختبارات التشخيصية الخاصة بالسل فحص الدم، والأشعة السينية للصدر، وفي بعض الحالات تنظير الشعب الهوائية.

وكشفت الأبحاث أن مرض السل يعد واحد من الأسباب الـ10 الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، إذ قتل ما مجموعه 1.5 مليون شخص في عام 2018، بينما يمرض نحو 6000 شخص في المملكة المتحدة كل عام بسبب مرض السل.

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