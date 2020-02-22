وكالة الرأي الفلسطينية هكذا تتناول الحلويات ولا يزداد وزنك وكالة الرأي الفلسطينية أفضل الطرق للحفاظ على سلامة المفاصل وكالة الرأي الفلسطينية إبتكار قناع للوجه يكشف عن مرض خطير وكالة الرأي الفلسطينية تريد تنظيف شاشة هاتفك.. إحذر هذه الأشياء الـ 7 وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين وكالة الرأي الفلسطينية خطير جدا.. طريقة تكشف محادثاتك الخاصة على "الواتس آب" وكالة الرأي الفلسطينية 5 مخاطر قد تحدث بسبب كثرة فرك العين.. اعرفها وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي فى اختبار صعب أمام ليستر قبل موقعة ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يواجه ليفانتي في البروفة الأخيرة لقمة مانشستر سيتي وكالة الرأي الفلسطينية أستون فيلا يحاول إيقاف استنزاف النقاط أمام ساوثهامبتون
أخبار » الأسرة و المجتمع

أفضل الطرق للحفاظ على سلامة المفاصل

22 شباط / فبراير 2020 09:20

1
1

يمكن أن تسبب عادة طقطقة الأصابع أو الرقبة في إحالة هذه المفاصل إلى «التقاعد» مبكرا جدا.

يقول الدكتور قسطنطين تيرنوفوي، أخصائي طب وجراحة العظام، إن صوت طقطقة المفاصل، هو أحد الأصوات المزعجة على الأرض. وإن الشخص الذي يكرر هذه العملية دائما، يزعج المحيطين به من جانب ويضر بصحته من جانب آخر.

يقول الأخصائي، «الكثيرون تعجبهم طقطقة الأصابع أو الرقبة. هذه العملية مرتبطة في الأساس بتشنج عضلات اليدين أو الرقبة، ما يؤدي إلى نشوء رغبة لا تقاوم لعمل هذه الطقطقة. وعندما يفعل الشخص هذه العملية 20-30 مرة في اليوم تصبح شبيهة بالعصاب الحركي. كما يحصل في عادة قضم الأظافر».

واضاف، «ينجم عن تكرار عملية طقطقة مفاصل اليدين والرقبة، عدم استقرار هذه المفاصل، لأنها تلحق الضرر بالأنسجة والأربطة الخاصة بالمفاصل، وحدوث مشكلات دائمة وتعرض أصابع اليدين إلى شيخوخة مبكرة وظهور الرعشة المستمرة.

وللتخلص من هذه العادة السيئة ينصح الخبير بتدليك العضلات لتخفيف تشنجها، وعند اللزوم مراجعة طبيب نفساني لعلاج العصاب الحركي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟