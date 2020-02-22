أسد ينقض على طفلة.. ولكمة (هائلة) تحسم كل شيء

برهن رجل أميركي على شجاعته الفريدة، عندما انقض على أسد جبلي في الوقت المناسب، لينقذ طفلة في السادسة من عمرها، تعرضت لهجوم من قبل الحيوان المفترس.

وذهبت مجموعة من البالغين والأطفال للمشي في متنزه بمنطقة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، ما دفع أحد الرجال في المجموعة للاندفاع نحو الحيوان، وتوجيه لكمة إلى ضلوعه.

أما بقية الموجودين فقاموا بإحداث أصوات مرتفعة لإخافة الأسد، وقد نجحت الخطة بالفعل، وفر الأسد هاربا.

ولم تتعرض الطفلة سوى لإصابات طفيفة، فيما تم إغلاق المتنزه بحثا عن الأسد.