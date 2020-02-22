الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما وباردا الى شديدة البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غائما جزئيا الى غائم، ليوم غدٍ الأحد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والاثنين، يستمر الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق خاصة الجنوبية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.