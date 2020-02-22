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الأسير المصاب محمد صرمه بوضع صحي صعب

22 شباط / فبراير 2020 09:51

رام الله – الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير الفتى المصاب محمد عبد المجيد صرمه، الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس شرق رام الله، يقبع بوضع صحي صعب في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة الذي تمكن من زيارته اليوم السبت، إن الأسير يقبع في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، حيث أصيب بالرصاص في البطن والقدم.

وأضاف عجوة، أنه تم إجراء عملية جراحية للأسير عند احضاره للمستشفى يوم امس، وقد تم استئصال إحدى كليتيه وجزء من الأمعاء.

وأشار إلى انه تم السماح لوالدته ووالده بزيارته اليوم بعد حصولهما على تصريح.

 

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