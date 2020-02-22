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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2421 ) السبت 22/2/2020
أخبار فلسطينية
قطاع غزة.. “السنوار” يلتقي العمادي لبحث مشاريع تمولها قطر
مزهر: مسيرة مليونية مرتقبة في الذكرى الثانية لمسيرات العودة
الهندي: السلطة رفضت "صفقة القرن" لكنها لم تتخل عن شراكتها مع الاحتلال
حماس: السنوار والعمادي اتفقا على تنفيذ جملة مشاريع لأهالي قطاع غزة
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى لبنان
اشتية: لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا والصحة جاهزة لمواجهته
العمادي يعلن تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي "شقق حمد" لعام 2020
5 آلاف منشأة اقتصادية بغزة أغلقت أبوابها بسبب الحصار
الرئيس يتفقد مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم حركة فتح في محافظة رام الله
أخبار إسرائيلية
استطلاع للرأي يمنح نتنياهو تقدماً في الانتخابات لأول مرة
دراسة لخبراء الأمن الإسرائيلي تحذّر من عواقب «صفقة القرن»
إسرائيل تدعو مدينة بلجيكية إلى حظر موكب كرنفالي بسبب معاداة السامية
إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"
بينيت" يحظر البناء الفلسطيني في "مناطق B"
كاتبة إسرائيلية : غزة " قضت على سياسة اليمين الإسرائيلي "
غانتس: "في حال قدمت ضدي لائحة اتهام وانا رئيس للحكومة سأقدم استقالتي "
اخبار دولية
«البرلمانية المتوسطية»: «صفقة القرن» مخالفة للشرعية الدولية
تركيا: الاستيطان الإسرائيلي نهج احتلالي مرفوض
الجنايات الدولية تقبل طلباً لـ "فلسطينيي الخارج" بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال
فرنسا تدين التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية
"فيدار" تنظم وقفة باسطنبول نصرة لفلسطين ورفضًا لـ"صفقة القرن"
بلجيكا تتراجع عن دعوة ممثل حقوق الطفل الفلسطيني لمجلس الأمن
أخبار عربية
الأردن يؤكد وقوفه الأبدي مع فلسطين
الأردن يدين إعلان نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية
حاخام إسرائيلي في ضيافة العاهل السعودي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مسيرة جماهيرية في غزة رفضا لـ «صفقة القرن» و هيئة المسيرات تنتقد المطبعين العرب أشرف الهور
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة ـ (فيديوهات)
العمادي يصل غزة لتوزيع دفعة جديدة من المساعدات المالية القطرية على الأسر الفقيرة
معطيات جديدة عن خبايا التعذيب الجسدي والنفسي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الطيبي: عهد نتنياهو انتهى.. والسفير الأمريكي في إسرائيل “كاذب”
الشرق الاوسط
50 ألف مصلٍ في الأقصى يتظاهرون تمسكاً بعروبة القدس
أم فلسطينية تروي كيف شُبحت في زنزانة إسرائيلية
الخليج الإماراتية
رصاصة «إسرائيلية» تُفقد طفلاً فلسطينياً عينه
الأهرام المصرية
احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وغزة ضد خطة السلام الأمريكية
الشروق المصرية
إسرائيل تدعو مدينة بلجيكية إلى حظر موكب كرنفالي بسبب معاداة السامية
الغد الأردنية
كيف يستولي المستوطنون على الأراضي الفلسطينية؟ ثمة طريق يجيب عن السؤال
صفقة القرن” هي إعادة النزاع 100 سنة للوراء
الشرق القطرية
أبو مرزوق يدعو للوحدة وإنهاء الارتباط بالاحتلال
الآلاف يصلون الفجر في مساجد فلسطين
مشاريع قطرية لتحسين الأوضاع المعيشية في غزة
الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة لصفقة القرن
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يقرر منع البناء في مناطق (B) بالضفة الغربية
تقرير: الشهيد أبو القيعان تُرِكَ ينزف حتى الموت
الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى
هويدي: الأزمة اللبنانية تُلقي بانعكاسات سلبية مستمرة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى لبنان
عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات بالضفة
القدس المحلية
الخارجية التركية: توسيع المستوطنات نهج احتلالي نرفضه بشدة
الشرطة تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيب في بيت لحم
الأسير المحرر لؤي المنسي يحصد 820 صوتاً في انتخابات إقليم رام الله
مصرع شاب بحادث سير شمال غرب القدس
شرطة رام الله تقبض على شخص صادر بحقه مذكرات قضائية بـ1.5
اصابة شاب برصاص مجهولين بكفر عقب
إصابة امرأة بجراح خطيرة إثر تعرضها للطعن في عبلين
فرنسا تدين التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية
اعتقال طفلين وشاب في مواجهات قلقيلية وجيوس
اصابة بالاختناق خلال مواجهات في بيتا وعصيرة القبلية
محدث] 13 اصابة بينهم طفل ومصور صحافي في مسيرة كفر قدوم
الحياة الجديدة
"هيئة الأسرى": الأسير المصاب محمد صرمة في العناية المكثفة ووضعه
سكان مدينة الشيخ حمد يرفضون قرار السفير العمادي
الإعلام الإسرائيلي يشن هجوما حادا على توجهات اشتية الاقتصادية
"الحياة الجديدة" توثق بالصور خارطة سياحية اسرائيلية تظهر كنيسا في ساحات
ابعاد خمسة مقدسيين عن المسجد الأقصى
الافراج عن فادي عليان حارس الاقصى بكفالة مالية والإبعاد عن البلدة القديمة
الأيام
"بينيت" يحظر البناء الفلسطيني قرب المستوطنات في مناطق "ب"
»نقابة الأطباء تقرر مواصلة القيام بالفعاليات الاحتجاجية
قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في ذكرى إعادة افتتاحه
عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات في عصيرة القبلية وبيتا
البناء في "جفعات همتوس" .. نتنياهو يوجّه "الضربة القاضية" للحلم الفلسطيني
نقابة الأطباء تقرر مواصلة القيام بالفعاليات الاحتجاجية
» قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في ذكرى إعادة...
وكالة صفا
هيئة الأسرى: الأسير المصاب محمد صرمه بوضع صحي صعب
اليوم.. الذكرى الــ51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية
مصرع شاب بحادث سير في ضواحي القدس
شرطة رام الله تقبض على شخص صادر بحقه مذكرات قضائية بـ1.5 مليون شيقل
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله بيده
الاحتلال يعتقل مسنًا و3شبان من الأقصى ويزيل زينة بـ"باب الرحمة"
آلاف المستوطنين يقتحمون "أم لقبا" و"البرج" بالأغوار
وكالة الرأي الفلسطينية
أبو فنونة: وحدة شعبنا ومقاومته قادرة على إسقاط الصفقة
البطش: المعركة مع الاحتلال "مفتوحة" والصراع معه ممتد
50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الالاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى ومساجد الضفة
369 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" خلال الأسبوع الماضي
فلسطين اليوم
ما هي التعليمات المشددة التي أصدرتها المقاومة والاجهزة الامنية في غزة ؟
صحيفة : تمديد المنحة القطرية الـ100 دولار حتى نهاية العام الجاري
تفاصيل الـ16 مليون دولار المتفق عليها بين السنوار والعمادي
أسير فلسطيني ينهي 16 عامًا من الاسر داخل سجون الاحتلال
إصابة امرأة بجروح خطيرة في جريمة طعن في منطقة الجليل
سما نيوز
طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح
أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل
جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين
الهندي: صفقة ترامب تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال ونتمنى من "فتح" قيادة المواجهات الشعبية
عساف: صمود شعبنا كفيل بإسقاط "صفقة القرن"
شرطة رام الله تقبض على شخص صادر بحقه مذكرات قضائية بـ1.5 مليون شيقل
عرب 48
القدس: رصاصة إسرائيليّة غيّرت حياة "مالك"
عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
غزة: 5 آلاف منشأة اقتصادية مُغلقة بسبب الحصار
إصابات جراء قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعبة
اعتقال فلسطينية بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس
وكالة وفا
الاعلان عن نتائج انتخابات "فتح" في اقليم رام..
"هيئة الأسرى": الأسير المصاب محمد صرمة في ال..
شرطة رام الله تقبض على شخص صادر بحقه مذكرات قضائية ب..
انتهاء قمة دول الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على الم..
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حدث في مثل هذا اليوم
- 22 شباط (فبراير)
- 2004م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حافلة إسرائيلية يوجد فيها مستوطنون متطرفون وقد اعترف العدو بمقتل 9 وإصابة 50 منهم 10 في حالة خطيرة جدا، وقد تبنت كتائب الأقصى العملية ومنفذها يدعى "محمد خليل الزعول".
- 1992م مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين إثر قيام شاب من قلقيلية بمهاجمتهم بسكين في كفار سابا، حيث قام بالهجوم يوسف محمود داود 20 عاماً من قلقيلية.
- 1973م مقاتلات إسرائيلية تسقط طائرة مدنية ليبية وتقتل 108 أشخاص كانوا على متنها.
- 1969م تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بزعامة نايف حواتمة (ولد عام 1935). تعتبر الفصيل الثالث في منظمة التحرير الفلسطينية، وقد انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- 1958م إعلان الوحدة بين مصر وسورية وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.
- 1948م عدة عمليات جريئة تنفذها قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني أدت إلى نسف عدد من البنايات في شارع يهودا وأسفرت عن مقتل 57 وجرح أكثر من 100 من اليهود.