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أخبار » الصحافة الدولية

ألمانيا تدعو "إسرائيل" للتراجع عن بناء وحدات استيطانية بالقدس

22 شباط / فبراير 2020 10:48

برلين – الرأي:

دعت ألمانيا على لسان وزارة خارجيتها، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل أبو غنيم، وجفعات حاماتوس في القدس الشرقية.

وطالبت وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن "2334" .

ونوهت الخارجية الألمانية في بيان، إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل على فصل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، وبالتالي ستقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه.

وأكدت في ختام بيانها، أنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

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