وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2421 ) السبت 22/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأسير المصاب محمد صرمه بوضع صحي صعب وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف وكالة الرأي الفلسطينية أسد ينقض على طفلة.. ولكمة (هائلة) تحسم كل شيء وكالة الرأي الفلسطينية هكذا تتناول الحلويات ولا يزداد وزنك وكالة الرأي الفلسطينية أفضل الطرق للحفاظ على سلامة المفاصل وكالة الرأي الفلسطينية إبتكار قناع للوجه يكشف عن مرض خطير وكالة الرأي الفلسطينية تريد تنظيف شاشة هاتفك.. إحذر هذه الأشياء الـ 7 وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين
أخبار » الصحافة الدولية

تركيا: توسيع المستوطنات نهج احتلالي نرفضه بشدة

22 شباط / فبراير 2020 11:35

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي توسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية، مؤكدة أن "أراضي فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة".

وذكّرت الوزارة، في بيان، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن قبل أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية، اعتزامه بناء وحدات إضافية في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: "نرفض بشدة مجددا هذا النهج الاحتلالي التي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأشارت في بيانها، إلى أن حكومة الاحتلال تواصل إتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها.

وشددت على أنه "من الواضح أن ما يسمى بـ"خطة السلام" التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ مدة شجعت إسرائيل على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية".

يشار إلى أن نتنياهو قد أعلن اليوم الخميس، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل ابو غنيم، و"جفعات هاماتوس" المقامة في منطقة بيت صفافا في القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا."

وبحسب الاعلان الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن المشروع سيقام على نحو 1200 دونم، ليشمل ما بين 6900 إلى 9 آلاف وحدة استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل"، وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟