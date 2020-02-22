تركيا: توسيع المستوطنات نهج احتلالي نرفضه بشدة

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي توسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية، مؤكدة أن "أراضي فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة".

وذكّرت الوزارة، في بيان، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن قبل أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية، اعتزامه بناء وحدات إضافية في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: "نرفض بشدة مجددا هذا النهج الاحتلالي التي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأشارت في بيانها، إلى أن حكومة الاحتلال تواصل إتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها.

وشددت على أنه "من الواضح أن ما يسمى بـ"خطة السلام" التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ مدة شجعت إسرائيل على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية".

يشار إلى أن نتنياهو قد أعلن اليوم الخميس، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنتي "بنيت" المقامة على جبل ابو غنيم، و"جفعات هاماتوس" المقامة في منطقة بيت صفافا في القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا."

وبحسب الاعلان الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن المشروع سيقام على نحو 1200 دونم، ليشمل ما بين 6900 إلى 9 آلاف وحدة استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل"، وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.