بلدية خان يونس تطلع الحكم المحلي على مشاريع التطوير والتحديات المرحلية

غزة-الرأي

أطلعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وفد من وزارة الحكم المحلي برئاسة وكيل الوزارة م. براهيم رضوان على جُملة من المشاريع التطويرية والإنمائية الهادفة للرقي بالمدينة وتجربة التحول الإلكتروني والتي تم انجازها خلال الفترة الماضية، وكذلك التطرق إلى بعض التحديات المرحلية الراهنة وأبرز المشاكل التي تعانيها والحلول المقترحة لتجاوزها

وكان رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر، قد استقبلوا وفد الوزارة الذي ضم وكيل الوزارة م. إبراهيم رضوان، والوكلاء المساعدون المستشار م. ياسر الشنطي، أ. حسن أبو ريالة ، ومدير عام الشئون الإدارية أ. موسى جبر، ومدير المنطقة الجنوبية م. فرج الصرفندي، ومدير وحدة المشاريع م. رامي المصري.

بدوره، رحب م. البطة بالحضور مستعرضاً الجهود المبذولة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن البلدية تبذل جهودا مستمرة من أجل تأمين حياة كريمة لشعبنا من خلال الحفاظ على خدماتها الأساسية من المياه والصرف الصحي وقطاع الطرق والإنشاءات بالإضافة إلى درء المخاطر الصحية، مؤكداً على الحرص أن تبقى بلدية خان يونس الأكثر تميزاً.

وبين م. البطة أن البلدية تمتلك رؤية استراتيجية مستقبلية لمشاريعها التطويرية والتنموية شاكراً دور وجهود الحكم المحلي على دعمهم الكبير للبلدية والوقوف بجانبها والتي ساهمت في تعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين.

وخلال عرض مرئي قدم مدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ومن بينها التحول الإلكتروني وإنشاء مركز خدمات الجمهور، وبرامج ترشيد النفقات، وكذلك مشروع دليل السياسات والأنظمة، ووحدة الإشراف الميداني، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفي شتى القطاعات.

وبين م. عاشور وجود بعض التحديات التي تعيق جهود البلدية ومنها تنظيم مركز المدينة الذي تشبعت شوارعه بالبسطات العشوائية التي أرهقت كاهل البلدية، وكذلك متابعة أرض المندوب وبعض الإشكاليات المتمثلة في عمليات البناء والتنظيم، وطرح ديون البلدية لصالح المواطنين نتيجة التعويضات عن استقطاع الأراضي، إلى جانب التعديات على شارع الرشيد الساحلي، ومشكلة توصيل الخدمات في أحياء الموظفين الجديدة، وحماية المقبرة العامة.

بدوره أعرب م. رضوان عن سعادته لزيارة بلدية خان يونس والاطلاع على حجم الإنجازات الكبيرة والتي تعطي مؤشرات إيجابية بأنا قادرون على صنع المستحيل في ظل الأوضاع الراهنة، والتزام البلدية في خدمة الوطن والمواطن، مبيناً أهمية اللقاء في للتعرف على الواقع والانجازات والرؤية المستقبلية لبلدية خان يونس وكذلك الإستماع للإحتياجات بهدف تعزيز العمل من أجل بناء الوطن.

و ثمن م. رضوان الدور الذي تقوم به بلدية خان يونس سيما في قطاع المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين، وتعمل على زيادة التنمية الاقتصادية، لما لها من آثار إيجابية تنعكس على كل مكونات الوطن.

واختتمت الزيارة بتفقد مركز خدمات الجمهور وبعض المشاريع الحيوية والمهمة في مدينة خان يونس للإطلاع على حجم الأعمال المنفذه على أرض الواقع.