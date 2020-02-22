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بلدية خان يونس تنظم لقاء بؤري مع سكان حي قيزان النجار جنوب المدينة

22 شباط / فبراير 2020 11:47

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غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً بؤرياً مع مجموعة من السكان القاطنين في حي قيزان النجار وذلك لبحث مشاريع التطوير التي تستهدف المنطقة بهدف تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع المقترح من قبل البلدية ووضع إجراءات الوقاية المطلوبة.

وشارك في اللقاء رئيس قسم الدراسات وإعداد المشاريع م. يوسف أبو حجر، ومسئول لجان الأحياء الأستاذ أسامة سلامة، بمشاركة أعضاء لجنة الحي المذكور.

ويأتي تنفيذ اللقاء بهدف مناقشة مشروع إنشاء وتطوير  طرق بحي قيزان النجار والبطن السمين "المرحلة الأولى" والتي تتضمن(شارع رقم  105من شارع 8 إلى54) .

بدوره،  رحب م. أبو حجر بكافة الحضور شاكراً اهتمامهم ومتابعتهم مع البلدية ولجنة الحي لخدمة المدينة، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى اطلاع المواطنين المستفيدين والمتأثرين بالمشروع على حيثياته سيما وأن البلدية تسعى لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من حجم المعاناة القائمة.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي لتوضيح الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تطوير شارع رقم (105) وإجراءات الوقاية المتبعة قبل وبعد عملية التنفيذ وضرورة تعاون  المواطنين للمساهمة في نجاحه بالصورة المُثلى.

واختتم اللقاء بفتح باب النقاش مع المشاركين وتم الرد على استفساراتهم وتدوينها للأخذ بها خلال فترة التنفيذ المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

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