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الاحتلال يطلق النار تجاه شاب في مدينة القدس

22 شباط / فبراير 2020 11:54

مكان اطلاق النار على الشاب
مكان اطلاق النار على الشاب

القدس المحتلة – الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، النار تجاه شاب في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر محلية إن قوت الاحتلال أطلقت النار تجاه الشاب في منطقة "باب الأسباط" بمدينة القدس، حيث قامت بإغلاق المنطقة وتطويقها في أعقاب الحادث.

فيما قال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشاب بشكل مباشر، وأصابته بشكل بالغ، ولم تعرف حالة الشاب الصحية وطبيعة إصابته بعد.

بدورها قالت وزارة الصحة إنها تتابع للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه في القدس.

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