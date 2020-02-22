مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية تنظم ندوة حول التداوي بالأعشاب

غزة-الرأي

عقدت مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة ندوة صحية حول التداوي بالأعشاب لأمهات الطلبة بحضور أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ، أ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية ، ا. ممدوح مرتجي رئيس شعبة الصحة ، أ. مروان عبد الدايم مشرف الصحي الميداني ، أ. ياسمين الطرشاوي مديرة المدرسة .

وحاضر في الندوة أ.بدر الصفدي من دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة تطرق فيها عن اهمية الأعشاب الطبية وعن الأمراض التي تعالجها والتحدث عن مرض الكورونا وكيفية تجنب الإصابه به

بدوره، أشاد أبو زعيتر بهذا النشاط الحيوي الذي ينم عن مدي اهتمام المدرسة بالمجتمع المحلي وربطها في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقيمها .

وقدم أبو زعيتر الشكر لوزارة الصحة لتعاونها في توفير طاقم المحاضرين ، ومثنياً على جهود منسقي الصحة المدرسية