"الداخلية" تؤمّن مهرجان انطلاقة "الجبهة الديمقراطية" بغزة

غزة-الرأي

أمّنت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني مسيرة جماهيرية ومهرجان خطابي في ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ظهر اليوم السبت، في محيط برج شوا وحصري وسط مدينة غزة.

وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ ساعات ظهر اليوم في الشوارع والمفترقات الرئيسية بمدينة غزة؛ لتأمين وصول المواطنين إلى مكان المهرجان، وتسهيل تحركهم ومنعاً للازدحام.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والخدماتية، حيث تعمل أجهزة الوزارة على تأمين المهرجانات والفعاليات الكبرى في قطاع غزة بشكل عام، لتسهيل تحرك المواطنين حرصاً على سلامتهم ومنعاً للازدحام.