البدء في صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة يوم غدٍ الأحد

غزة-الرأي

اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتبارا من يوم غدٍ الأحد الموافق 23-02-2020 و حتى الثلاثاء 03-03-2020 في جميع فروع مكاتب البريد بدءً من الساعة الـ 8 صباحا حتى الساعة 2:30 عصرا.

وأشارت إلى أن الصرف لأصحاب الوكالات سيكون يوم الثلاثاء 03-03-2020.

ودعت المستفيدين للإلتزام بما يلي:

1- الصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية

2- يرجى اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3- التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4- الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية

شاكرين حسن تعاونكم

رابط لفحص أسماء المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية

http://query.mtit.gov.ps/qfund2/