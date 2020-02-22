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البدء في صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة يوم غدٍ الأحد

22 شباط / فبراير 2020 02:01

غزة-الرأي

اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتبارا من يوم غدٍ الأحد الموافق 23-02-2020 و حتى الثلاثاء 03-03-2020 في جميع فروع مكاتب البريد بدءً من الساعة الـ 8 صباحا حتى الساعة 2:30 عصرا.
وأشارت إلى أن الصرف لأصحاب الوكالات سيكون يوم الثلاثاء 03-03-2020.
ودعت المستفيدين للإلتزام بما يلي:
1- الصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية
2- يرجى اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية
3- التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2
4- الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية
شاكرين حسن تعاونكم
رابط لفحص أسماء المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية
http://query.mtit.gov.ps/qfund2/

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