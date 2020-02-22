الاحتلال يعتقل والد واشقاء الشهيد الذي اعدمه في القدس

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، والد وأشقاء الشهيد ماهر يوسف زعاترة (33 عاما) من جبل المكبر، الذي اعدمته قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة مسقط رأس الشهيد زعاترة، وداهمت منزله واستجوبت أهله قبل اعتقال والده واشقائه.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الشاب زعاترة، قرب باب الأسباط بالبلدة القديمة من القدس بدعوى حيازته سكينا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا.

وفي أعقاب ذلك، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط باب الأسباط، وأغلقت جميع الأبواب المؤدية للبلدة القديمة.