وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل والد واشقاء الشهيد الذي اعدمه في القدس وكالة الرأي الفلسطينية البدء في صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة يوم غدٍ الأحد وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تؤمّن مهرجان انطلاقة "الجبهة الديمقراطية" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام بالحجارة في يطا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية تنظم ندوة حول التداوي بالأعشاب وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظم لقاء بؤري مع سكان حي قيزان النجار جنوب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تطلع الحكم المحلي على مشاريع التطوير والتحديات المرحلية وكالة الرأي الفلسطينية تركيا: توسيع المستوطنات نهج احتلالي نرفضه بشدة
أخبار » عربي ودولي

إيطاليا: المستوطنات غير قانونية وعقبة خطيرة أمام الحل الدائم

22 شباط / فبراير 2020 04:45

وكالات-الرأي:

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين.

وأعربت الخارجية الايطالية، في بيان صحفي، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء اعلان الحكومة الاسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وطالبت السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في القرار المعلن.

وأكدت أن إيطاليا ما زالت مقتنعة، أنه لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى معايير معترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا بحل قائم على وجود دولتين، تكون القدس عاصمة لكلتيهما.

وكان رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتياهو"، أعلن الخميس المنصرم، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟