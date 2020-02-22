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حماس تهنئ الجبهة الديمقراطية بمناسبة انطلاقتها الـ 51

22 شباط / فبراير 2020 08:46

انطلاقة الجبهة
انطلاقة الجبهة

غزة- الرأي:

هنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة انطلاقتها الـ 51، والذي يصادف اليوم السبت.

وقالت الحركة في بيان لها، "نتقدم بالتهنئة الخالصة للرفاق قيادة الجبهة الديمقراطية وكوادرها، وفي مقدمتهم الأمين العام نايف حواتمة ونوابه الكرام بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانطلاقة الجبهة".

وأضافت "مثلت الجبهة الديمقراطية وما زالت إضافة نوعية إلى مسيرة الكفاح الوطني على مدار عقود طويلة، وتميزت بمواقف وطنية أصيلة لصالح شعبنا وقضيتنا، خاصة على صعيد التمسك بالمشروع الوطني والحرص على الوحدة الوطنية، وقدمت خلال هذه المسيرة كوكبة عظيمة من الشهداء والجرحى والأسرى على طريق التحرير والاستقلال".

وختمت حماس بيانها "خالص التهاني والتبريكات والأمنيات بمزيد من التقدم حتى التحرير والعودة إن شاء الله تعالى".

ويوافق اليوم 22 نوفمبر/شباط الذكرى الـ 51 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حيث أحييت ذكرى انطلاقتها بمهرجان مركزي حضره الآلاف من أنصارها وسط حضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.

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