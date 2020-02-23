وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب نُكثر من الطعام في الشتاء! وكالة الرأي الفلسطينية فائدة غير متوقعة للبندورة! وكالة الرأي الفلسطينية خسارة قبل أسبوع حاسم.. ليفانتي يزرع الشكوك في بيت ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية ماتيوس يتوقع فوز بايرن بلقب الدوري الألماني وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية أوباميانغ يوافق على الانضمام لبرشلونة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تهنئ الجبهة الديمقراطية بمناسبة انطلاقتها الـ 51 وكالة الرأي الفلسطينية حماس: دماء الشهداء وقود للمقاومة على طريق التحرير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلًا من قلقيلية المحتلة
أخبار » الرياضة و الملاعب

أوباميانغ يوافق على الانضمام لبرشلونة

23 شباط / فبراير 2020 08:28

1
1

وافق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم ارسنال، على الانتقال لبرشلونة، وفقا لتقرير صحفي كاتالوني.

فقد ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، ، أن النجم الغابوني رد على البارسا بالموافقة، لكن موقف النادي اللندني يبدو مختلفًا، حيث سيكون من الصعب أن يخسر أحد نجومه بسهولة، كما أن جماهير الغانرز لن تتقبل الأمر.

ويعاني ارسنال حاليا، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة.

وأوضحت الصحيفة أن بناءً على هذه الصعوبات، ستركز إدارة برشلونة على إمكانية ضم اللاعب مجانا، عندما ينتهي عقده في صيف 2021.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن بصفة أوباميانغ قائدا لارسنال، لا يمكنه الضغط على النادي من أجل الرحيل، لكن إذا أعلن رغبته سيضع الغانرز في مشكلة كبيرة.

ويبحث برشلونة حاليا عن مهاجم مميز، لتعويض النجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن الملاعب حتى ايار المقبل، على الأقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟