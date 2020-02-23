أوباميانغ يوافق على الانضمام لبرشلونة

وافق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم ارسنال، على الانتقال لبرشلونة، وفقا لتقرير صحفي كاتالوني.

فقد ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، ، أن النجم الغابوني رد على البارسا بالموافقة، لكن موقف النادي اللندني يبدو مختلفًا، حيث سيكون من الصعب أن يخسر أحد نجومه بسهولة، كما أن جماهير الغانرز لن تتقبل الأمر.

ويعاني ارسنال حاليا، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 30 نقطة.

وأوضحت الصحيفة أن بناءً على هذه الصعوبات، ستركز إدارة برشلونة على إمكانية ضم اللاعب مجانا، عندما ينتهي عقده في صيف 2021.

وذكرت «موندو ديبورتيفو» أن بصفة أوباميانغ قائدا لارسنال، لا يمكنه الضغط على النادي من أجل الرحيل، لكن إذا أعلن رغبته سيضع الغانرز في مشكلة كبيرة.

ويبحث برشلونة حاليا عن مهاجم مميز، لتعويض النجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن الملاعب حتى ايار المقبل، على الأقل.