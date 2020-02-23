وكالة الرأي الفلسطينية فائدة غير متوقعة للبندورة! وكالة الرأي الفلسطينية خسارة قبل أسبوع حاسم.. ليفانتي يزرع الشكوك في بيت ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية ماتيوس يتوقع فوز بايرن بلقب الدوري الألماني وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية أوباميانغ يوافق على الانضمام لبرشلونة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تهنئ الجبهة الديمقراطية بمناسبة انطلاقتها الـ 51 وكالة الرأي الفلسطينية حماس: دماء الشهداء وقود للمقاومة على طريق التحرير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلًا من قلقيلية المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد سفراء الحرية إلى 88 طفلاً وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: نواجه صفقة القرن بثلاثة محاور لإسقاطها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: ارتفاع على الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

23 شباط / فبراير 2020 08:29

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة  لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق خاصة الجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟