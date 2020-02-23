الطقس: ارتفاع على الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار المتفرقة على معظم المناطق خاصة الجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.