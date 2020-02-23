ماتيوس يتوقع فوز بايرن بلقب الدوري الألماني

توقَّع النجم المخضرم لوتار ماتيوس، الفائز بالدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، الذي يشهد تنافسا كبيرا على غير المعتاد في المواسم السابقة.

وقال ماتيوس، إنَّه من المتوقع أن يفوز بايرن ميونيخ باللقب، بفارق الأهداف عن لايبزيغ متصدر ترتيب جدول البوندسليغا في الوقت الراهن.

وأدلى خبير التحليل في قناة «سكاي» الرياضية بهذه التوقعات لصحيفة «بيلد» الألمانية بالنظر إلى نتائج المباريات الست الأولى في الدور الثاني من بطولة الدوري الألماني.

وانتهت توقعات ماتيوس، 58 عاما، إلى أن الجولة الـ34 (الأخيرة) ستنتهي وقد تساوى رصيد بايرن، ولايبزيغ من النقاط بـ77 نقطة لكل فريق.

لكنه قال إن فارق الأهداف (90 إلى 32) لبايرن سيحسم البطولة لصالح النادي البافاري، على حساب لايبزيج الذي توقع أن تكون نسبة أهدافه (87 إلى 36).

ويحتل لايبزيغ الذي أظهر أداء قويا في الدور الأول، صدارة ترتيب جدول الدوري في الوقت الراهن بـ40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن.

وأعرب ماتيوس عن اعتقاده بأن مباراة بايرن ولايبزيغ، التي ستقام على ملعب بايرن في إطار الجولة الـ 21 من البطولة ستنتهي بفوز الفريق البافاري بـ 3 أهداف مقابل هدف.

وتوقع ماتيوس، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 1990، أن يتصدر بايرن جدول الدوري في نهاية المطاف بفارق الأهداف عن لايبزيغ، وأن يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث بـ72 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ وأن يأتي باير ليفركوزن في المركز الخامس بـ65 نقطة، ثم شالكه بـ61 نقطة.