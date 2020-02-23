خسارة قبل أسبوع حاسم.. ليفانتي يزرع الشكوك في بيت ريال مدريد

واصل ريال مدريد نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتنازل عن الصدارة لصالح الغريم برشلونة قبل أسبوع حاسم يشهد مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال واستقبال النادي الكتالوني في كلاسيكو الكرة العالمية يوم الأحد المقبل.

وفشل ريال مدريد في إحراز هدف خلال الشوط الأول رغم محاولاته المتكررة واستحواذه الكبير على الكرة.

وتراجع أداء النادي الملكي في الشوط الثاني، ولم يستطع الوصول إلى مرمى ليفانتي الذي نجح في تقليل خطورة لاعبي ريال مدريد.

وخطف خوزي لويس موراليس هدف المباراة الوحيد من هجمة معاكسة أنهاها بقذفة قوية في مرمى تيبو كورتوا في الدقيقة الـ71.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 53 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، في حين رفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر.

ويستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الكرة العالمية والذي سيكون حاسما لمستقبل السباق نحو حسم لقب الدوري الإسباني.

وقبل ذلك، يستعد النادي الملكي لاستقبال مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.