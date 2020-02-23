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أخبار » الأسرة و المجتمع

فائدة غير متوقعة للبندورة!

23 شباط / فبراير 2020 08:34

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أكّد خبير التغذية الألماني هارالد زايتس أنّ لمادة الليكوبين فوائد صحية عدة، مشيراً إلى أنّها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

وأوضح زايتس أن الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة Free Radicals، والتي تهاجم الحمض النووي، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان.

وتساعد الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.

وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لليكوبين تتمثل في البندورة، خاصةً معجون البندورة، وعصير البندورة، وكذلك البطيخ، والجزر الأحمر، والفلفل الأحمر.

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