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مايكروسوفت تطرح مجموعة جديدة من الرموز لمنصة ويندوز 10

23 شباط / فبراير 2020 08:42

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من المنتظر أن تبدأ شركة مايكروسوفت قريبا فى طرح مجموعة جديدة من الرموز التى أعيد تصميمها بشكل مميز بتصميم Fluent لمنصة ويندوز 10، والتى تتوفر الآن فى الإصدار التجريبى للمستخدمين، حيث كانت مايكروسوفت قد أطلقت رموز جديدة لتطبيقات Office خلال شهر نوفمبر من عام 2018، ومن جديد أعلنت مايكروسوفت خلال شهر ديسمبر من عام 2019 عن خططها لإعادة تصميم جميع رموز منصة ويندوز 10.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فقد تم مؤخرا رصد الرموز الجديدة التى أعيد تصميمها من مايكروسوفت فى ويندوز Insiders، إذ أنه من المقرر أن تقدم مايكروسوفت الرموز الجديدة لكلاً من تطبيقات Calculator، وGroove Music، وتطبيق البريد الإلكترونى، وتطبيق التسجيل الصوتى، وAlarms & Clock، وMovies & TV إلى جانب تطبيق التقويم.

كذلك فمن المنتظر أن تستمر شركة مايكروسوفت فى دفع مزيد من الرموز لعدد أكبر من التطبيقات فى منصة ويندوز 10، كما تدفع مايكروسوفت كلاً من الرموز الجديدة لتطبيقات التقويم والبريد الإلكترونى لمستخدمى ويندوز 10 فى البداية.

مع ملاحظة أن مايكروسوفت استخدمت الرموز ذاتها فى منصة ويندوز لعدة سنوات دون أى تغيير، لتكشف بعد ذلك عن لغة تصميم Fluent فى مؤتمر Build للعام 2017، حيث ارتكز التصميم الجديد على عناصر الإضاءة والحركة، مع تفاصيل أكثر دقة، مع حجم يدعم الضبط وفقاً للأجهزة المختلف

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