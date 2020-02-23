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إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق خان يونس

23 شباط / فبراير 2020 08:43

من مكان الحدث
من مكان الحدث

خان يونس - الرأي

أصيب، صباح الأحد، شابين برصاص قوات الاحتلال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة مواطنين بجراح في القدم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما شرق خان يونس.

يتبع،،

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