إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق خان يونس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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23 شباط / فبراير 2020 08:43
خان يونس - الرأي
أصيب، صباح الأحد، شابين برصاص قوات الاحتلال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة، بإصابة مواطنين بجراح في القدم جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما شرق خان يونس.
يتبع،،
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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