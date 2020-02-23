دائماً ما تصدر من الحيوانات تصرفات غير متوقعة تكشف عن ذكاء فريد من نوعه.

ففي الأسبوع الماضي فوجئ رجال الشرطة في أحد الأقسام بولاية تكساس الأمريكية بزائر غير متوقع في الصباح طرق باب القسم وتوجه إلى المنصة وكأنه يطلب خدمة!



هل من الممكن لأي أحد أن يذكر هذه الكلاب أنها ليست قطط بالرغم من كل لطافتها !!!

شاهد أيضاً: هل من الممكن لأي أحد أن يذكر هذه الكلاب أنها ليست قطط بالرغم من كل لطافتها !!!



هذا الزائر كان كلباً ودوداً، بدا وأنه يريد إخبار الضابط بوقوع حادثة جارية، أو شيء ما بنفسه.

وبحسب ما نشره موقع The dodo كان أحد ضباط الشرطة مهتما بقضية الكلب واستقبله، ومحاولة فهم مشكلته، خاصة وأن القلادة التي تحمل هوية الكلب كانت قد فُقدت.

العاملون بالقسم حاولوا تهدئة الكلب واللعب معه بالكرة، وسرعان ما بدأ الضباط في بحث بلاغات الكلاب المفقودة حتى عُثر على صاحبه بعد أن قام بنشر صورة الكلب على فيسبوك.



أذكى كلب في العالم: فقد طريقه فتوجه لتقديم بلاغ إلى الشرطة????



وبالفعل تمكن رجال الشرطة من العثور على مالك الكلب الذي حضر لاستلامه ليعود الكلب الذكي الذي يحمل اسم شيكو إلى أسرته.