ترزق بتوأم رغم امتناعها عن الطعام لعامين كاملين

رزقت امرأة أسترالية عانت من فقدان الشهية لمدة عامين كاملين اقتصرت خلالهما على تناول الجزر والعصير، بتوأم من الأطفال، بعدما وصل وزنها إلى 40 كغ فقط.



وكانت جيسيكا رولي (32 عاماً) من مدينة ميلبورن، قد اقتصرت على تناول الجزر الطازج والكرفس وعصير الزنجبيل، وخفضت كمية الماء التي تتناولها تجنباً لإصابتها بالانتفاخ.



ولكن هذه الحمية الصارمة أثرت على صحة قلبها بشكل كبير، فقررت جيسيكا طلب المشورة الطبية وبدأت في تناول الأفوكادو والخيار مع الحمص في محاولة لزيادة وزنها، وخاصة بعدما علمت بأنها حامل.



وخلال العامين الماضيين أصيبت جيسيكا بالإغماء عدة مرات وعانت من وهن عام في الجسم. وعندما أدركت ما يحدث معها بدأت جيسيكا بطلب المشورة من أخصائيين في التغذية لزيادة وزنها.



وبعد شهرين فقط من زفافها على جوناثان (36 عاماً) تمكنت جيسيكا من الحمل، وتبين في وقت لاحق بأنها حامل بتوأم من الذكور.



وقالت جيسيكا متحدثة عن تجربتها: " أصبت ذات مرة بالتسمم الغذائي الشديد، وبدأت بشرب العصير لتطهير جسدي من الطفيليات، ولكن بعد ذلك أصبحت مدمنة على عصير الكرفس والزنجبيل وتناول جزرة واحدة في اليوم، وخلال عامين انخفض وزني بشكل كبير حتى وصل إلى 40 كغ"



وأضافت: " طالما حلمت بالزواج وإنجاب الأطفال، وعندما علمت بأنني حامل، ازدادت رغبتي في تناول المزيد من الطعام لتغذية أطفالي فبدأت بتناول بعض الوجبات بشكل تدريجي. لقد كنت مصممة على إبقاء أطفالي على قيد الحياة والقيام بكل ما يتطلبه الأمر لفعل ذلك"



وبالفعل، تمكنت جيسيكا من اكتساب 35 كغ من الوزن أثناء فترة الحمل الذي تكلل بالنجاح، وأنجبت توأماً من الأطفال، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.