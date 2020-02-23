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جديد من "ماكدونالدز".. شموع بنكهة البرغر

23 شباط / فبراير 2020 08:57

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 في مفاجأة لعشاق البرغر، أطلقت سلسلة مطاعم ماكدونالدز مجموعة من الشموع التي تحمل عبق مكونات الوجبات التي تقدمها.

وتأتي مجموعة الشموع، التي طرحت مؤخرا للبيع عبر شبكة الإنترنت، بست روائح، أو نكهات، تحمل جميعها شعار ماكدونالدز.

وستكون الشموع الجديدة معطرة إما بالكاتشاب أو المخلل أو الجبنة أو البصل أو برائحة اللحم الطازج 100 في المئة، أو حتى الخبز.

وتتمتع الشموع الجديدة من المطعم الشهير بالقدرة على الاحتراق والحفاظ على رائحة ماكدونالدز في منزلك لمدة تتجاوز الثلاثة أيام بشكل متواصل.

الجدير بالذكر هو أن الشموع نفدت من المتجر الإلكتروني فور انتشار خبرها.

إلى جانب الشموع، قدم المطعم منتجات أخرى، تشمل ألبسة وقبعات وإكسسوارات ودفاتر وحقائب، تحمل جميعها شعار ماكدونالدز، في موقع خصص ليكون ناديا لمعجبي شطيرة برغر "كوارتر باوندر" التي يقدمها المطعم.

وشارك مغردون فرحتهم باستقبال مشترياتهم بنكهاتهم المفضلة من المطعم، وكذلك بالعضويات التي حصلوا عليها في "نادي المعجبين".

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