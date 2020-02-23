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في تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة” المستشفى الاندونيسي “

"أبو الريش" يثمن الدعم الكبير لمؤسسة ميرسي اندونيسيا

23 شباط / فبراير 2020 09:03

"أبو الريش" يثمن الدعم الكبير لمؤسسة ميرسي اندونيسيا

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، الدور الكبير لمؤسسة ميرسي اندونيسيا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة المستشفى الإندونيسي شمال القطاع والذي يتضمن إضافة طابقين على كامل مساحة المستشفى .

 جاء ذلك خلال لقاء تكريمي للدكتور فريد طالب مدير عام المؤسسة والطاقم الهندسي والاداري للمؤسسة والذين وصلوا الى غزة مساء الاربعاء الماضي عبر معبر رفح البري .


وأضاف د. ابو الريش، أن المستشفى الاندونيسي ماهو الا رسالة محبة تتعاظم بدعم مقدر من الأشقاء في إندونيسيا ونموذج على التضامن الاخوي والاسلامي ، والذي تداعى المخلصون من إندونيسيا الشقيقة ليكون في سياق الدعم لصمود أهلنا في قطاع غزة وتلبية حقيقية للاحتياج في تطوير الخدمة الصحية ” .


وقال:” ان المستشفى ومنذ افتتاحه قبل خمسة أعوام أخذ دورا بارزا بل وعلامة فارقة في نوعية الخدمة ، وان رسالة المستشفى تعدت بسمو معانيها قلوب من تلقوا الخدمة في المستشفى بل شملت كل اهلنا في غزة ، معبرا عن شكره وتقديره الى مؤسسة مرسي اندونيسيا ممثلة بالدكتور فريد طالب والى كافة الطاقم الهندسي الاندونيسي والذين يعملون في سباق مع الزمن لانجاز المشروع .


وتقدم د. ابو الريش بالتعزية والمواساة الى طاقم مؤسسة الانقاذ والطوارئ الطبية الاندونيسية بوفاةرئيس المؤسسة الدكتور يوسريزال جورناليس ، والذي ترك مسيرة طيبة من العطاء والعمل الانساني والخيري في انحاء العالم وخاصة في فلسطين وقطاع غزة .


فيما جدد مديرعام مؤسسة ميرسي اندونيسيا د. فريد طالب تأكيده ان العمل سيتواصل بكل الامكانيات المتاحة وان الجميع يعمل باخلاص صادق في تقديم هذا الدعم الذي يحمل رسالة كل الشعب الاندونيسي الى غزة وفلسطين والقدس .
وبين د. طالب تطورات العمل بالمشروع والخطة الزمنية المتبقية للعمل .

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