استخدام الصين للتقنيات الرقمية يساعد في مكافحة الوباء

دعا المنظمون الصينيون إلى الاستخدام الكامل لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحد من وباء فيروس كورونا الجديد ومساعدة الشركات على استئناف العمل.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في إشعار أنها ستدعم تطبيق الإنترنت والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مجالات مثل مراقبة الأوبئة ومتابعة مصادر الفيروسات والوقاية من الأوبئة والعلاج.

كما تسعى إلى استخدام منصات الإنترنت لإنتاج وتوزيع وتخصيص وإدارة اللوازم الطبية بشكل أكثر كفاءة.

وذكر الإشعار أنه يجب بذل مزيد من الجهود لتنسيق التعاون بين شركات التكنولوجيا ومؤسسات البحث الطبي لتسريع تشخيص الفيروس وتطوير العقاقير واللقاحات.

وفي الوقت نفسه، تعهدت الوزارة بدعم استئناف أعمال الشركات، بما في ذلك النقل عبر الإنترنت، والخدمات اللوجستية والتسليم السريع، لضمان توفير مواد الإنتاج والضروريات اليومية.

وسوف يدفع تطوير الإقراض عبر الإنترنت بناءً على بيانات ائتمان الأعمال وتعزيز قنوات التمويل مثل رهن الملكية الفكرية، يدفع ضمان متطلبات التمويل للشركات.

منذ تفشي الوباء، تعمل شركات الإنترنت والخدمات اللوجستية الصينية على الاستفادة من قدراتها القوية في إدارة التكنولوجيا وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى قواعد المستخدمين الكبيرة، لتسهيل احتواء الفيروس.