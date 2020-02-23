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ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدية ومؤسسة إسماعيل

بلدية غزة تفتتح الصالة الرياضية بمركز هوسلت الثقافي

23 شباط / فبراير 2020 09:32

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غزة- الرأي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، الصالة الرياضية بمركز هولست الثقافي التابع للبلدية، ضمن مذكرة تفاهم وقعتها البلدية مع مؤسسة إسماعيل للتنمية لإعادة تفعيل الصالة، وجهود البلدية لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي .

جاء ذلك، خلال حفل نظمته البلدية ومؤسسة إسماعيل للتنمية في قاعة مركز هولست الثقافي، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي د. جميل طرزي، ومدير عام الشؤون الثقافية م. عماد صيام، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة إسماعيل مشتهى، ورئيس لجنة حي الدرج ضياء الدين الشرفا، وممثلين عن مؤسسات رياضية، ولفيف من أهالي حي الدرج. 

وقال رئيس البلدية إن افتتاح الصالة الرياضية يأتي ضمن سياسة المجلس البلدي بتبني الشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته، وتحقيق شراكة حقيقية تساهم في تحقيق التنمية، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة إسماعيل ثمرة من ثمرات جهود إشراك المجتمع في جهود التنمية .

وأضاف أن بلدية غزة لديها توجه لجعل مركز هولست منارة ثقافية، ورياضية، يخدم المجتمع ويحتضن الأنشطة المختلفة ضمن جهود إعادة تفعيل المركز والتوجهات التي انطلق المجلس البلدي عليها بتفعيل الشراكة مع المجتمع وتنشيط المراكز الثقافية التابعة للبلدية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم مع مؤسسة إسماعيل التي تم توقيعها تشمل، إعادة تأهيل الصالة، واستقطاب مدربين في مختلف الرياضات، واستقطاب مدربين لتدريب المشاركين في الأنشطة الرياضية التي يعقدها المركز .

بدوره؛ شكر إسماعيل مشتهى بلدية غزة على جهودها في تعزيز الشراكة مع المجتمع، وتوقيع مذكرة التفاهم لتفعيل الصالة الرياضية بالمركز، وتسهيل كافة الإجراءات للبدء في تشغيل الصالة وتفعيل خدماتها الرياضية .

وأضاف أنه تم إنجاز كافة أعمال إعادة تأهيل الصالة، ونسج علاقات مع المؤسسات الرياضية، واعتماد الصالة كمركز تدريب من 11 مؤسسة تعنى بالشأن الرياضي، مبيناً أن الصالة مفتوحة لتدريب المواطنين من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين .

وبين أن مؤسسة إسماعيل وقعت مذكرة التفاهم مع بلدية غزة ضمن مبادرة دمج الرياضية في المجتمع، وإعادة تفعيل الصالة الرياضية لخدمة شرائح مختلفة من المجتمع المحلي لاسيما فئة الرياضيين .

من جهته شكر رئيس لجنة حي الدرج  بلدية غزة ومؤسسة إسماعيل للتنمية على جهودها لتفعيل الصالة الرياضية، مؤكداً ضرورة تكاتف المجتمع مع البلدية لتنشيط المركز وتفعيل الأنشطة الثقافية .

وتخلل الحفل عرضاً مسرحياً عن الرياضة، وعرضاً للدبكة الفلسطينية، وأخراً للسيرك والحركات الرياضية، بالإضافة إلى عروضاً للكاراتيه والجمباز . 
 

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