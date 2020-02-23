بلدية خان يونس تكرم المتقاعدين بالمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة

خان يونس- الرأي

نظم مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس رفح والوسطى، حفلاً تكريمياً لعدد من موظفيه المتقاعدين خلال العام 2019م، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة أبناء شعبهم طيلة سنوات عملهم في المجلس.



وحضر حفل التكريم رئيس المجلس ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، والرئيس السابق للمجلس الإستشاري م. يحيى الأسطل، والمدير التنفيذي د. علي برهوم، ومدير وحدة مشروع إدارة النفايات الصلبة في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية م. نور الدين المدهون، وكافة الإداريين والعاملين في المجلس والموظفين المُكرمين.



وخلال كلمته شكر م. البطة الموظفين السابقين على ما بذلوه من جهد وعطاء في خدمة المجلس والمجتمع المحلي، مثنياً على كافة العاملين المساهمين في رسم لوحة الجمال في المحافظات الثلاث، والتي كان لها الأثر الطيب والجميل في المحافظة على الجوانب الصحية والبيئية ودرء المخاطر الوشيكة، وكذلك مساندة عمل البلديات في الميدان.



ومن جهته شكر د. برهوم موظفي المجلس السابقين والحاليين لجهدهم في تأدية واجباتهم في العمل على الرغم الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها المجلس والبلديات بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام، وأكد أن إدارة المجلس تحرص دائماً على الاهتمام بشئون الموظفين والعاملين لديه.