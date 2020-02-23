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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423 ) الأحد 23/2/2020
أخبار فلسطينية
منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار قلنديا يعزل القدس
حماس: وفد برئاسة هنية يزور موسكو مطلع مارس
قوات الاحتلال تطلق النار صوب مواطنين شرق خانيونس
الصحة": فحوصات عمال المطعم في أريحا سليمة وسيبقون في الحجر
العمادي يتفقد شركات ومصانع في المنطقة الصناعية بغزة
الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمنشآت التي زارها الوفد السياحي
مزهر: نعد لمسيرة مليونية في الذكرى الثانية لمسيرات العودة ويوم
لبطريركية اللاتينية تستنكر انتهاكات المستوطنين لممتلكاتها في تياسير
الخارجية: تصعيد البناء الاستيطاني ضم زاحف للضفة برعاية أميركية
العاروري: مصر دعت قيادة حماس لزيارة القاهرة
أخبار إسرائيلية
الصحة الإسرائيلية: اكتشاف إصابات بفيروس كورونا لدى سياح زاروا إسرائيل
ذعر كورونا- عزل المزيد من الإسرائيليين بينهم جنود
صحيفة عبرية تزعم: تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس
عزل 32 إسرائيليًا تواصلوا مع الوفد الكوري الجنوبي
إسرائيلي سيشارك غدًا في سباق دراجات هوائية في دبي
»"بينيت" يحظر البناء الفلسطيني قرب المستوطنات في مناطق "ب"
ليبرمان: اعترف بفشلي فلم أدرك مفهوم الأمن بالنسبة لغزة
خبير إسرائيلي : خيار الحرب مع حماس يتراجع لأنه بلا جدوى
نتنياهو يوافق على تركيب خطوط هواتف لأسرى "حماس" في سجن "رامون"
اخبار دولية
أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة «إسرائيل» -
بضغط «إسرائيلي».. بلجيكا تستبعد ناشطـاً مـدافعـاً عـن أطـفـال فلسطـيـن
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن الاستيطان في القدس
صفقة ترامب تمنح إسرائيل دعم قوّة عظمى لممارسة الفصل العنصري
إيطاليا: المستوطنات غير قانونية وعقبة خطيرة أمام التوصل إلى حل
حملة اسبانية ضخمة لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي
أوروبا تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة
أخبار عربية
مقاتلات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية وتنفذ طيرانًا دائريًا
المنامة: أمسية شعرية في ثالث فعاليات "أيام القدس..
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مخاوف من احتمال نقل وفد سياحي كوري فيروس كورونا إلى فلسطين
جيش الاحتلال: إصابة فلسطينيْين جنوبي قطاع غزة- (فيديو)
معلومات تثبت تورط الشرطة الإسرائيلية بقتل مواطن عربي في “أم الحيران”
الاتحاد الأوروبي: توسيع إسرائيل للمستوطنات يهدد حل الدولتين
مخاوف في الأماكن المقدسة بالقدس والضفة بعد زيارة كوريين جنوبيين مصابين بكورونا
الشرق الاوسط
قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً في القدس
الخليج الإماراتية
استشهاد فلسطيني بالقدس بزعم تنفيذ محاولة طعن
الأهرام المصرية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطينى عند أحد أبواب "الأقصى"
الشروق المصرية
مسؤول في حماس: وفد من قيادة الحركة يزور روسيا الأسبوع المقبل
الغد الأردنية
ضغوط للاحتلال الإسرائيلي تحول دون عرض يكشف انتهاكاته بحق أطفال فلسطينيين
إغلاق مطاعم وحجر صحي بعد زيارة وفد كوري مصاب بـ “كورونا” لفلسطين
الاحتلال يعدم شاباً فلسطينياً قرب باب الأسباط بالقدس
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية تدين تصعيد البناء الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة والقدس
تقرير الإبعاد والاعتقال والملاحقة.. وسائل الاحتلال لمواجهة المصلين
تقرير "الفجر العظيم" "وقود إيماني" يشتعل في وجه الاحتلال
تقرير الشباب ينتصرون للأقصى والحرم الإبراهيمي بـ"الفجر العظيم"
تقرير من غزة إلى الخليل والقدس.. رسالة "الفجر العظيم" واحدة
الشباب ينتصرون للأقصى والحرم الإبراهيمي بـ"الفجر العظيم"
فشل "أوسلو".. أبعاد سياسية تثبتها "الفجر العظيم"
من غزة إلى الخليل والقدس.. رسالة "الفجر العظيم" واحدة
"الفجر العظيم" تكبح جماح الاحتلال في الحرم الإبراهيمي
القدس المحلية
تقديم التماس للعليا الإسرائيلية لفتح تحقيق في أحداث أم الحيران
غزة: وفاة موقوف لدى أجهزة الأمن
مجموعة خطوات تبدأ الأحد.. الأطباء يواصلون احتجاجاتهم والحكومة تدعوهم للتراجع
إصابتان خطيرتان في حادث سير بخانيونس
باور" تطلق خطتها الاستراتيجية للعام الجاري
غزة: إتحاد الموظفين في "الاونروا" يعلن عن خطوات إحتجاجية
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل 4 شبان من العيسوية
الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل 67
الرئيس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية
الرئيس يؤكد دعم المؤسسات العاملة في القدس للاستمرار بدورها
الأيام
»"الصحة" تدعو المختلطين بوفد كوري سياحي لحجر أنفسهم منزلياً
»إجراء عملية قلب لجنين في رحم أمه في "المقاصد"
»سياح كوريون مصابون بـ"كورونا" زاروا إسرائيل مؤخراً
»مستوطنون يسيجون مراعي في الأغوار الشمالية
وكالة صفا
الاحتلال ينكل بجثمان شهيد شرقي خانيونس
عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر شمال الخليل
العاروري يكشف خطوات حماس للتصدي لـ"صفقة القرن" وطبيعة العلاقة مع مصر
حماس: إعدام جيش الاحتلال الشاب زعاترة يعكس عقلية العصابات
حماس تهنئ "الديمقراطية" بذكرى انطلاقتها الـ 51
الديمقراطية: الوحدة وإسقاط أوسلو أحد مرتكزات مواجهة "صفقة القرن"
تركيا وفرنسا تدينان التوسع الاستيطاني في القدس
الهندي: السلطة رفضت "صفقة القرن" لكنها لم تتخل عن شراكتها مع الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس
العاروري: نواجه صفقة القرن بثلاثة محاور لإسقاطها
ارتفاع عدد سفراء الحرية إلى 88 طفلاً
تعميم من صحة رام الله بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا
بلدية غزة تفتتح الصالة الرياضية بمركز هوسلت الثقافي
فلسطين اليوم
د. الزهار: التهديدات الإسرائيلية لا تخيفنا ونتعامل معها بشكلٍ جدي
شهيد بعد استهداف الاحتلال لـ3 شبان شرق خانيونس وجرافات الاحتلال تنكل بجثمانه
مدير عام الصحة: فلسطين خالية من "كورونا" واصابة الوفد الكوري لا تشكل خطورة عالية
بالسواتر الترابية..الاحتلال يغلق طرقا ومداخل شرق يطا بالخليل
بالفيديو #مشهد مؤلم:كيف سحبت جرافات الاحتلال جثمان الشهيد ونكلت به
مداهمات واعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين
داخلية غزة : وفاة موقوف فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية وتشكيل لجنة تحقيق
عطايا: بشائر تحرير فلسطين تلوح في الأفق.
عزل 30 طالباً فلسطينياً قابلوا الوفد الكوري الحامل لفيروس كورونا
سما نيوز
فريق إسرائيلي يشارك بـ"طواف الإمارات"
المطالبة بإلغاء قرار إغلاق ملف الشهيد أبو القيعان
إصابتان خطيرتان في حادث سير بخانيونس
الخارجية: تصعيد البناء الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ضم زاحف للضفة برعاية أميركية
جامعة القدس توقع اتفاقيتي تعاون مع "بيرزيت" و"القدس المفتوحة" لتعليم اللغة الصينية
انتخابات تشريعية في إيران: المحافظون يتصدرون والفرز يتواصل
عرب 48
شهيد و4 إصابات بنيران الاحتلال شرق خان يونس
الضفة: إغلاق الأماكن التي زارها الوفد السياحي الكوري منعا لانتشار كورونا
مستوطنون يعتدون على مزارعين بالخليل ويصادرون أراض بالأغوار
مطالبة فلسطينية لمساءلة برلمانية للحكومة الألمانية
وكالة وفا
الخليل: الاحتلال يغلق طرقا ومداخل شرق يطا بالسواتر ا..
المنامة: أمسية شعرية في ثالث فعاليات "أيام القدس..
أندية طوباس والعبيدية وبيت صفافا وسلوان تحقق الفوز ف..
حدث في مثل هذا اليوم
- 23 شباط (فبراير)
- 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية شاسعة.
- 1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.