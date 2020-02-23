النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423 )  الأحد 23/2/2020

1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.