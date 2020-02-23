التوجيه السياسي يُنفذ سلسلة جولات ولقاءات توعوية

غزة-الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي جولات ميدانية ولقاءات توعوية بعدة محافظات استهدفت "طلبة المدارس والأجهزة الأمنية ولجان العشائر والإصلاح"، حيث ألقت الهيئة في محافظة خان يونس ضمن حملة "التحصين المجتمعي" محاضرات توعوية للطلبة "بمدرسة حمد الثانوية للبنين،ومدرسة حمد الثانوية للبنات".

وتحدث ضباط الهيئة خلال المحاضرات حول"الابتزاز الإلكتروني – مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي - صفقة القرن وتداعياتها الخطيرة على القضية الفلسطينية

من جهة أخرى، نظمت الهيئة بمحافظة خان يونس سلسلة لقاءات توعوية وأمنية استهدفت الأجهزة الأمنية شملت " أمن الطاقة ،شرطة المكافحة ،والدفاع المدني" حول الخطوات الأمنية للتحصين من السقوط في وحل العمالة ، ،والتعرف أيضا على أساليب تجنيد العملاء لدى العدو، كما نظمت محاضرة ضمن حملة"مكافحة السحر والشعوذة "لدائرة العشائر والإصلاح المجتمعي ،تحدث فيها الشيخ يوسف أبو عليان،عن ماهية السحر والشعوذة من منظور شرعي، ومخاطر التعامل بالسحر ومواصفات السحرة والمشعوذين وتأثيرهم على المجتمع من ناحية اجتماعية ونفسية وطرق الحماية من الشعوذة من خلال التحصين الإيماني والقرآني.

كما ألقت الهيئة في محافظة غزة سلسلة محاضرات أمنية على منتسبي دورة المستجدين ال 1000 في مديرية التدريب العامة، حاضر فيها مدير محافظة غزة المقدم هاني الكحلوت، وشملت المحاضرات التعريف بأجهزة المخابرات الصهيونية والإسقاط الأمني وطرق الوقاية، وهي جزء من سلسلة مواضيع تقدمها الهيئة لطلاب المديرية فكرية وسياسية وأمنية.

على صعيد أخر نفذت الوحدة النسائية لقاء سياسي وطني بعنوان'"صفقة القرن وتداعياتها" لضباط وأفراد من الشرطة النسائية في مقرهم الرئيسي بغزة، وحضر اللقاء الرائد إسلام شهوان"المتحدث باسم وزارة الداخلية" الذي استعرض أهم بنود صفقة، فيما نظمت الهيئة بمحافظة الوسطى وبالتعاون مع شرطة مكافحة الوسطى ضمن المبادرة المجتمعية للتوعية من مخاطر المخدرات ملتقى طلابي لطلاب مدرسة خالد بن الوليد للتوعية من مخاطر المخدرات وطرق الوقاية .

في سياق منفصل، نظمت الهيئة بمحافظة الوسطى جولة ميدانية على نقاط الأجهزة الأمنية والشرطية بمحافظة الوسطى شملت كل من شرطة المعسكرات والنصيرات وحاجز التدخل وحفظ النظام.