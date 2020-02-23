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الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية تؤرشف877 معاملة خلال شهر يناير المُنصرم

23 شباط / فبراير 2020 09:59

الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية تؤرشف877 معاملة خلال شهر يناير المُنصرم
الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية تؤرشف877 معاملة خلال شهر يناير المُنصرم

غزة- الرأي

أرشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني 877 معاملة، تنوعت ما بين استلام وحفظ المكاتبات الرسمية في الوزارة حسب تقرير شهري صادر عن الإدارة وذلك ضمن عمل الإدارة بأرشفة وتوثيق المكاتبات الواردة والصادرة للوزارة .

وأشار التقرير إلى أن دائرة التوثيق والمتابعة حفظت877 وثيقة رسمية تنوعت ما بين (استلام وتسليم وتوثيق ومتابعة الوثائق الواردة - استلام وتسليم وتوثيق ومتابعة الوثائق الصادرة لشهر 12020 - استلام وتسليم وتوثيق ومتابعة قرارات وزارة الداخلية - استلام وتسليم وتوثيق متابعة تعاميم الوزارة - توصيل معاملات باليد ).

فيما عالجت دائرة الأرشيف وثائق تنوعت بين " الكتب الواردة للوزارة– الكتب الصادرة من الوزارة – القرارات الصادرة عن الوزارة وكذلك التعميمات " المؤرشفة إلكترونيا بتدقيقها وتصنيفها حسب ما جاء في التقرير .

من جهته أكد  زهدي شحتو مدير عام ديوان وزارة الداخلية، أن مهمة الديوان الأساسية هي تيسير وتنظيم وصول المراسلات بين كافة مفاصل ومرافق الوزارة المختلفة وكذلك مع باقي الوزارات والمؤسسات الاخرى إضافة الى حفظ ارث الوزارة من المستندات والمراسلات والتقارير والمحفوظات (مستنديا والكترونيا)مستثمرة التطور التكنولوجي حاليا.

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