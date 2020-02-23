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بحرية الاحتلال تستولي على شباك صياد برفح

23 شباط / فبراير 2020 10:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفح - الرأي

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، قوارب الصيادين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن بحرية الاحتلال هاجمت قارب الصياد عبد محمد النجار، غرب ميناء رفح واستولت على 5 قطع من "شباك الملطش" ومزقت ما تبقي من الشباك.

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