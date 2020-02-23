رابطة علماء فلسطين تكرم رؤساء وأعضاء لجان الإصلاح في منطقة شرق غزة

غزة- الرأي

كرمت دائرة الإصلاح التابعة لرابطة علماء فلسطين رؤساء وأعضاء لجان الإصلاح في منطقة شرق مدينة غزة، وذلك في مقر لجنة إصلاح حي الدرج بمدينة غزة.

وحضر حفل التكريم النائب د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، و د. ماهر صبرة رئيس الهيئة الإدارية شرق مدينة غزة، و أ. أدهم البعلوجي رئيس الهيئة الإدارية بمنطقة الدرج، و أ. رضوان النخالة رئيس لجنة إصلاح حي الدرج، و أ. هاني اسليم رئيس لجنة إصلاح الشجاعية، و أ. فوزي شابط رئيس لجنة إصلاح حي التفاح، وأعضاء لجان الإصلاح في منطقة شرق غزة.

و أثنى د. مروان أبو راس في كلمة له أثناء حفل التكريم على الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء لجان الإصلاح لرأب الصدع بين الناس، وإصلاح ما أفسده الشيطان، واستعرض العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي توضح فضل السعي بين الناس بالخير والإصلاح بينهم.

وثمن جهود الأخوة في المنطقة على هذا الاحتفال التكريمي، وشكر جهود رؤساء وأعضاء لجان إصلاح شرق مدينة غزة.

وفي ختام اللقاء تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على رؤساء وأعضاء لجان إصلاح شرق مدينة غزة.