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ليبرمان: نتنياهو يُخفي سياسة الاستسلام لحماس ويشتري الهدوء

23 شباط / فبراير 2020 11:07

ليبرمان
ليبرمان

القدس المحتلة - الرأي

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن نتنياهو يريد إخفاء الاستسلام لحماس والرغبة في شراء الهدوء حتى الانتخابات.

وهاجم ليبرمان نتنياهو متهماً إياه باستغلال الأمن وكل شيء من أجل مصالحه السياسية واحتياجاته الشخصية.

وأضاف ليبرمان حسب موقع القناة 2 العبرية: "لم تكن هناك قط شخصية سياسية سربت الأخبار الأمنية من أجل الاحتياجات السياسية أكثر من نتنياهو".

وحسب ليبرمان، يريد نتنياهو إخفاء الاستسلام لحماس والرغبة في شراء الهدوء حتى الانتخابات، بينما يفقد سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة أمنهم على المدى الطويل.

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