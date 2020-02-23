وزارة العمل تكرم موظفيها المتميزين

غزة-الرأي

نظّمت وزارة العمل احتفالاً بعنوان "الموظف المتميز" ، كرمت خلاله الموظفين المتميزين ضمن مسابقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وكان ذلك بحضور وكيل الوزارة أ. موسى السَماك ولفيف من أعمدة وموظفي الوزارة .

بدوره، رحب السَماك بالحضور الكريم معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمعه بنخبة الموظفين، شاكراً الموظفين على ما قدموه من جهود وانجازات مميزة ساهمت في تطوير وتقدم عمل الوزارة ، كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة المكلفة بتقييم الموظفين على ما بذلوه من جهد.



ووجه السَماك رسالته للموظفين بالحفاظ على التميز والتقدم في العمل والاستمرار في الجهد والمزيد من العطاء للحفاظ على منظومة العمل الحكومي .

من جهته ، شكر مدير عام الوزارة أ. محمد طبيل كل الموظفين المتميزين على مسيرهم في العمل وأداء مهامهم المطلوبة رغم الحصار وانقطاع الرواتب وغيرها من المعوقات، مشيرا إلي أن اللجنة عملت في أطار محددات دقيقة لمراعاة المهنية والشفافية والمصداقية في عملية تقييم وفرز المتميزين من الزملاء.

وأوضح طبيل أن هذه المبادرة كانت مجرد مفاضلة بين الأعمال والملفات المقدمة للجنة المكلفة من وكيل الوزارة والمدراء العامون ، شاكراً اياهم على جهودهم ومهنيتهم العالية .

وفي ختام الحفل تم تكريم الموظفين المتميزين بشهادات التقدير والعرفان على جهودهم الاستثنائية، واستلام المكافآت المخصصة وفق محددات مسابقة الموظف المتميز والتي أقرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء.

