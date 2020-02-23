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مدرسة العائشية الأساسية بالوسطى توظف مسرح الدمى في الدروس

23 شباط / فبراير 2020 11:14

مدرسة العائشية الأساسية بالوسطى توظف مسرح الدمى في الدروس
مدرسة العائشية الأساسية بالوسطى توظف مسرح الدمى في الدروس

الوسطى- الرأي

 وظفت مدرسة العائشية الأساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى، مسرح الدمى وبعض استراتيجيات التعلم النشط  بهدف تشويق الطلبة وزيادة العملية التعليمية متعة.

جاء ذلك، خلال زيارة تبادلية في مبحث اللغة العربية للصف الأول الأساسي نفذتها المعلمة إيمان أبو شرخ لتعليم الطلاب قراءة حرف الضاد، بحضور مديرة المدرسة عفاف مزيد ونائبة المديرة سناء الشيخ خليل وعدد من معلمات الصف الأول بالمدرسة.

مديرة المدرسة عفاف مزيد تحدثت عن أهمية الزيارات التبادلية التي يتم تنفيذها داخل المدرسة ودورها في تبادل الخبرات والمعارف بين المعلمات خاصة في مبحث اللغة العربية للصف الأول الأساسي، وشكرت مزيد المعلمة إيمان أبو شرخ على تنفيذ هذه الزيارة والدرس وما قامت به من تحضير وشرح للدرس وإخراجه بهذه الطريقة المميزة.

وقدمت المعلمة أبو شرخ الدرس بطريقة شيقة من خلال توظيف مسرح الدمى وعرض اسكتش مسرحي، ونوعت بالأساليب المستخدمة مثل استراتيجيات التعلم النشط وأتقنت تنفيذ أنشطتها أثناء الدرس وتوظيف الوسائل التعليمية وتوظيف المسابقات في ترتيب الحروف وتكوين كلمات جديدة بما انعكس بصورة ايجابية على مشاركة الطلبة وتفاعلهم.

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