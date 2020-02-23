المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يُنجز 362736 معاملة خلال 2019

غزة - الرأي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو اليوم الأحد، أن المجلس أنجز 362736 معاملة خلال العام الماضي 2019م.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي تنظمه وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة

وذكر الجوجو أن عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية خلال العام الماضي 2019م وصل إلى 877 معاملة، أُنجزت جميعها ولم يتم تدوير أي منها إلى العام م2020، مشيراً إلى أن المعاملات المقدمة إلى المحاكم الابتدائية في كافة محافظات قطاع غزة بلغت 14143 معاملة.

وأفاد بإنجاز المسابقة الكتابية والشفاهية بخصوص تعيين قضاة شرعيين جدد للعمل في المحاكم الشرعية لسنة 2019م وفقاً لقانون القضاء الشرعي رقم 03/2011م، والعمل على انعقاد امتحان مزاولة مهنة المحاماة الشرعية لعام 2019 لأكثر من 500 طالب وطالبة لمزاولة مهنة المحاماة الشرعية، وافتتاح مقر محكمة شرق خانيونس الشرعية الابتدائية الجديدة بتاريخ ضمن خطة الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور الكريم في منطقة شرق خلن يونس.

وتابع: "الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري مما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الجوجو أن إجمالي عدد الزواج في عام 2019م بلغ (17270)، وارتفاع نسبة الزواج (1878) مقارنة بالعام 2018م، لافتا إلى وجود تراجع في نسبة الزواج عام 2019، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وانعكست انعكاسا سلبيا على تعداد الزواج.

وذكر أن قطاع غزة يمر بحالة تسمى "العنوسة المركبة" أي عزوف صنف من الشباب في سن 30 عاماً وما فوق عن الزواج بسبب افرازات الواقع الاقتصادي الصعب، وعنوسة من صنف الفتيات.

وبين عن انخفاض معدلات الطلاق في مقابل انخفاض معدلات الزواج في عام 2019 مقارنة بالعام 2018، مضيفاً أن عدد حالات الطلاق بلغت في عام 2019 (3217) حالة، وتم الرجعة في عدد (120) حالة طلاق، مشيرا إلى أن حالات الطلاق لا تعود لارتفاع نسبة الطلاق مقارنة بالزواج، بل لانخفاض تعداد الزواج، داعياً الوطنيين والشرفاء الفلسطينيين بالعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.

وأشار الجوجو إلى أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تعاملت مع 2086 حالة ، حيث تم الإصلاح وفض الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر بالإضافة لتنظيم 523 اتفاقية تنفيذية،واصفاً إياها بعصب القضاء الشرعي.

وعدّ الجوجو ارتفاع المعاملات في المحاكم إنجازا كبيرا يضاف إلى الهيئة العليا للقضاء على الرغم من قطع الرواتب والتضييق على العاملين في القضاء، لا سيما في ظل قطع السلطة رواتب العديد من القضاة والموظفين من المجلس الأعلى للقضاء خلال الأعوام السابقة.

وتحدث أن مجموع معاملات التنفيذ الواردة لعام 2019 بلغت 5029 معاملة، بالإضافة إلى ما هو متداول سابقاَ 10621 معاملة وبذلك يكون مجموع ما هو متداول حالياً هو 14907 بعد إيقاف عدد 821 معاملة، مضيفا أن عدد الشكاوى الواردة للمجلس بلغت 48 شكوى تم التعامل مع 47منها وانجازها

وتابع أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي نظم7ورش عمل ومؤتمرات ووقع عدد 6 من الاتفاقيات التعاونية، واستقبل 432 وفود ومواطنين، وعمل على تجديد وترخيص 77 حكم شرعي ، وتجديد وترخيص أختام 860 محامي شرعي ، وعمل على صرف مبلغ 41764 من صندوق النفقة للحالات التي تقدمت بطلب للاستفادة من الصندوق

وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.