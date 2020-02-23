بلدية خان يونس ومدينة أصداء تبحثان التعاون المشترك

خان يونس- الرأي

بحث وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، مع إدارة مدينة أصداء سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بما يخدم أهالي خان يونس ويطور من مكانة المدينة في شتى المجالات.

ومثل وفد البلدية رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، و المسئول الإداري بدائرة العلاقات العامة أ. يحيى الأسطل، وقد كان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بمدينة أصداء أ. إسلام العامودي.

وتناول المجتمعون خلال اللقاء جُملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مناقشة سبل تعزيز العلاقات ما بين الطرفين والتشبيك في الفعاليات المجتمعية التي تعود بالنفع على جمهور خان يونس، إلى جانب تعزيز النواحي السياحية غرب المدينة لا سيما الخدمات التي تقدمها "أصداء" كونها تعتبر واجهة سياحية ذات خدمات متنوعة لكافة سكان المحافظات الجنوبية.