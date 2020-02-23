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لجنة متابعة ملفات الثانوية العامة شرق غزة تزور مدرسة الرملة

23 شباط / فبراير 2020 11:46

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غزة-الرأي

قامت لجنة متابعة ملفات الثانوية العامة في مديرية التربية والتعليم شرق غزة بزيارة مدرسة الرملة الثانوية للبنات، وذلك  للاطلاع علي ملفات الثانوية فيها ومتابعة نتائج امتحانات الفصل الدارسي الأول وزيارة الصفوف الدارسية للفرع العلمي والريادي
وضم الوفد أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ورئيس اللجنة وبرفقه عضو اللجنة أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي وبمشاركة أ. اعتماد سكيك مشرفة مبحث الجغرافيا وأ. دلال الوحيدي مديرة المدرسة .

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