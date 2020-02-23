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مديرية شرق غزة تختتم دورة الخط العربي لمعلمي التربية الخاصة.

23 شباط / فبراير 2020 11:49

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غزة-الرأي

اختتم قسم الإرشاد والتربية الخاصة بمديرية شرق غزة دورة الخط العربي (مبتدئة) والتي استهدفت جميع معلمي التربية الخاصة بمدارس شرق غزة.

وحضر الاختتام بمدرسة هاشم الأساسية المشتركة أ. محمد عايش رئيس شعبة قسم الارشاد والتربية الخاصة بالمديرية و أ. أ. إياد أبو رخية مشرف التربية الخاصة ود. بسام أبوعيطة مشرف مبحث المرحلة ومديرة المدرسة أ. أنيسة أبو أحمد ومدرب الدورة أ.محمد مغاري.

وتهدف الدورة لتحسين مهارات الخط لدى معلمي التربية الخاصة وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتدریبھم على رسم الحروف مما ینعكس إیجاباً على تعلیم الطلبة كیفیة كتابة الحروف بطریقة سليمة وصحيحة.

بدوره، أكد أ. أبو رخية أن هذه الدورة تأتى في إطار تطوير قدرات معلمي التربية الخاصة وتدريبهم على مهارات الخط العربي الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الطلبة.

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