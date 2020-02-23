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الزراعة تستقبل كوكبة من الموظفين الجدد

23 شباط / فبراير 2020 11:55

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غزة-الرأي

استقبلت وزارة الزراعة صباح اليوم عدداً من الموظفين الجدد المفرزين من قبل ديوان الموظفين العام للعمل في الوزارة ومرافقها وادارتها ومختبراتها.
بدوره، رحب وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة بالموظفين الجدد باعتبارهم إضافة نوعية، مؤكداً أن هذا يوم مميز وهام لوجود مهندسين زراعيين سيحملون الأمانة ويواصلون الطريق.
وتمنى القدرة لهؤلاء الموظفين مستقبلاً مشرقاً في خدمة وطنهم والحفاظ على الأمانة الوظيفية والنزاهة التي تميز العمل الحكومي، ودعاهم لاستقبال وظيفتهم الجديدة بروح إيجابية والبحث عن سبل الإبداع والابتكار كلٌ في مجاله، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من المهندسين القدامى، وضرورة تفعيل الدورات التدريبية وإجراءها على أرض الميدان داخل العمل، والتعلم من الحقل الزراعي واكتساب كل المعلومات والخبرات.
وقال القدرة " الزراعة وزارة حيوية بما توفره من أمن غذائي للمواطنين، ورسالتنا هي تعزيز دور القطاع الزراعي في الوصول إلى تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة واستغلال أمثل للموارد وتحقيق الأمن الغذائي".
هذا وقد وضعت دائرة التنمية البشرية بالوزارة برنامج تدريبي للموظفين الجدد سوف يستمر لأسبوعين، وذلك للتعرف على كل مفاصل الوزارة والتدرج في استلام العمل.
 

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