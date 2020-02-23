سرايا القدس تزف شهيد خان يونس

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شهيد خان يونس الذي ارتقى صباح اليوم.
وقالت السرايا في بيان وصل "الرأي" إن الشهيد محمد علي الناعم (27 عاماً) ارتقى جراء جريمة صهيونية وحشية شرق خان يونس، صباح اليوم.
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23 شباط / فبراير 2020 11:56
خان يونس - الرأي
زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شهيد خان يونس الذي ارتقى صباح اليوم.
وقالت السرايا في بيان وصل "الرأي" إن الشهيد محمد علي الناعم (27 عاماً) ارتقى جراء جريمة صهيونية وحشية شرق خان يونس، صباح اليوم.
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