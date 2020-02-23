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مدرسة البريج الثانوية أ للبنات بالوسطى تنظم ندوة حول مرض الثلاسيميا

23 شباط / فبراير 2020 12:25

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غزة-الرأي

 نظمت اللجنة الصحية بمدرسة البريج الثانوية أ للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى ندوة صحية حول مرض الثلاسيميا بحضور مديرة المدرسة نجوى المقادمة والمعلمة إيمان حمودة منسقة الصحة المدرسية ومجموعة من الطالبات وقدم الندوة الممرض أيمن صباح وذلك  لزيادة الوعي الصحي لدى الطالبات ولرفع مستوى الوعي لديهن،.

بدورها ، أكدت  مديرة المدرسة على أهمية هذه الندوة ودورها في رفع الوعي الصحي والمعرفي لدى الطالبات أمهات المستقبل، ولنعمل معاً للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة وان تكون فلسطين خالية من كافة الأمراض، وأشادت المقادمة بجهود لجنة الصحة وما تقوم به من جهود في التوعية الصحية وتعريف الطالبات بخطورة الأمراض وكيفية الوقاية منها وتلافي حدوثه مستقبلاً.

 من جهته ،قدم الممرض صباح شرحاً مفصلاً عن مرض الثلاسيميا وهو اضطراب وراثي في الدم يسبب اضطراباً في الهيموجلوبين، وهو مرض وراثي، وهذا يعني أن المصاب به لابد أن يكون أحد والديه مصاب بالمرض.

كما تحدث عن كيفية الوقاية من مرض الثلاسيميا حيث تشير الدراسات إلى أنّ الابتعاد عن زواج الأقارب يقلل بنسبة كبيرة من فرص الإصابة بمرض الثلاسيميا والكثير من الأمراض الوراثية الأخرى، كما يمكن أيضًا التقليل من فرص الإصابة بهذا المرض عن طريق الالتزام بإجراء فحص الدم ما قبل الزواج، وهو ما أصبحت تفرضه قوانين الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم وفلسطين.

 في ختام الندوة شكرت المعلمة إيمان حمودة منسقة الصحة المدرسية الممرض أيمن صباح لتعاونه في تقديم المعلومات القيمة واثنت على دور أمينة المكتبة صفاء الواوي لتعاونها في عرض المادة المرئية حول موضوع الندوة.

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