"إسرائيل" ستشارك في سباق للدراجات الهوائية بالإمارات

القدس المحتلة - الرأي

قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إنه من المقرر أن يشارك فريق إسرائيلي في سباق للدرجات الهوائية يُقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها فريق دراجات إسرائيلي في سباق بالإمارات.

ونقلت قناة كان العبرية عن راكب الدراجة إلاسرائيلي الذي سيشارك في السباق تحت علم إسرائيل قوله "الشعور رائع الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس، تم استقبالي بالأحضان والناس هنا ودودون جدا."

ويقام “طواف الإمارات 2020” بكافة الإمارات السبع في الفترة من الأحد إلى السبت المقبل.

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع "إسرائيل"، إلّا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.