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مديرية تعليم رفح تناقش قضايا تربوية مع مديري وسكرتاريا المدارس

23 شباط / فبراير 2020 12:59

مديرية تعليم رفح تناقش قضايا تربوية مع مديري وسكرتاريا المدارس
مديرية تعليم رفح تناقش قضايا تربوية مع مديري وسكرتاريا المدارس

رفح- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم أشرف عابدين ، في قاعة د. سعيد حرب بالمديرية بمديري وسكرتاريا المدارس.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب والقائم بأعمال رئيس قسم الامتحانات نضال أبو حبيب ومن قسم العلاقات العامة والإعلام عادل أبو كوش، ومن قسم الامتحانات أحمد جحيش .

وفي كلمته الافتتاحية أثنى مدير التعليم على جهد مديري المدارس والسكرتاريا في خدمة المسيرة التعليمية وبإدارة العمل الفني والتعليمي والإداري والمالي داخل المدارس، ودعاهم لمزيد من الجهد بدعم كامل من المديرية لما يخدم مصلحة الطالب .

وجاءت محاور الاجتماع  حول العمل بأقصى طاقة وجهد لمصلحة الطالب وتحصيله الدراسي، وترسيخ القيم التربوية والأخلاقية والدينية والوطنية لديه .

 كما تطرق الى طلبة الثانوية العامة وهو من أهم الملفات والمحاور، ومتابعة دوامهم وأداء المعلمين .

 وتناول التحضير والتجهيز وترشيح العاملين لامتحان الثانوية العامة، وآلية احتساب الدرجات والتعامل مع الحالات الخاصة وإطلاق مبادرة " المعرفة حقي " التي تسلط الضور على نظام الثانوية العامة بكل تفاصيله .

 واتفقوا على تقوية التعاون والشراكة والتواصل مع المجتمع المحلي، و إنشاء مجموعات واتس أب لأولياء الأمور للتواصل بالقضايا التي تهم الطالب .

وشددوا على أهمية المزيد من النشر على صفحة الفيس ومجموعات الواتس وموقع الحاضنة التعليمي، بعد التدقيق والالتزام بمعايير النشر .

 كما تم  تسليط الضوء على مبادرات المعلمين عبر تصوير الفيديو والفوتو والتقارير .

 وتكثيف  جهد لجنتي المبادرات والاعتماد والجودة .

وفي نهاية الاجتماع تم فُتح باب المداخلات والنقاش، واختتم الاجتماع بقراءة التوصيات والتأكيد على التعليمات .

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