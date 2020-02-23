لجنة زكاة الشيخ رضوان توزع مساعدات على (350) أسرة فقيرة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف ، مجموعة من المساعدات على الأسر الفقيرة والمحتاجة, عبارة عن مواد تموينية ،بتيرع كريم من فاعلين خير من الخارج .

وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوزيع هذه المساعدات على (200) أسرة محتاجة, منوهةً الى أن تسعى دومًا للتخفيف من حدة الفقر لدي المحتاجين والفقراء في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات المانحة في التخفيف علي شعبنا المحاصر الشعب الذي عاني الأمرين في ظل هذه الظروف.

وفي نفس السياق، وزعت اللجنة اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة (لحوم عجل وخروف ) استهدفت 150 أسرة متعففة ، بتبرع كريم من فاعل خيربالخارج .