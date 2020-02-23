مديرية تعليم الوسطى تختتم مسابقة تاج المعرفة "13"

الوسطى- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مسابقة تاج المعرفة (13) في نسختها الثالثة عشر والتي ينظمها قسم التقنيات التربوية تحت شعار "نشر المعرفة للعام 2019- 2020م.

جاء ذلك، بمشاركة كافة مدارس المديرية،و بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم المكتبة المدرسية بالوزارة عبد الخالق الفرا ورئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح ومشرفة المكتبات آمال شاهين وعدد من المشرفين التربويين والمدارس المشاركة في المسابقة وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي كلمته أشاد الحاج بالمشاركين في المسابقة وهنأهم بالفوز، مضيفاً بأن المشاركة في المسابقة هو فوز وانجاز يضاف للطالب والمدرسة، وتحدث عن أهمية القراءة ودورها في بناء شخصية الطالب، وقال انه اختيار عنوان المسابقة نشر المعرفة يدل على هدف هذه المسابقة في نشر العلم والمعرفة وحب القراءة بين الطلبة.

من جانبه شكر حمدان قسم التقنيات التربوية على إعداد وتنظيم هذه المسابقة السنوية والتي تهدف إلى تعزيز وتنشر ثقافة قراءة الكتب والاطلاع لدى الطلبة وتشجعهم على البحث والمعرفة ودخول المكتبة المدرسية.

وتكونت المسابقة من أربع فئات للبنين والبنات، حيث فاز بالمركز الأول في الفئة الأولى من البنين الطالب أحمد رامي فياض من مدرسة دير البلح الأساسية بنين، وبالمركز الثاني الطالب عمر تامر خروف من مدرسة الصلاح الخيرية، وبالمركز الثالث الطالب محمود أسعد أبو مغصيب من مدرسة بلال بن رباح الأساسية بنين.

وعن الفئة الأولى للبنات فازت بالمركز الأول الطالبة ريما مهند أبو أسد من مدرسة العائشية الأساسية المشتركة، وبالمركز الثاني الطالبة لندا شريف زيدان من مدرسة رودلف فلتر الأساسية المشتركة، وبالمركز الثاني مكرر الطالبة رغد عواد صرصور من مدرسة دير البلح الأساسية المشتركة وبالمركز الثالث تالا سامر موسى من مدرسة الزهراء النموذجية الخاصة.

وفي الفئة الثانية للبنين فاز بالمركز الأول الطالب محمد يحيى أبو العجين من مدرسة الصلاح الخيرية، وبالمركز الثاني الطالب محمد سليمان دخان من مدرسة الشهيد ابراهيم المقادمة، وبالمركز الثالث الطالب تميم محمود حلس من مدرسة عدنان الغول الأساسية.

ومن مدارس البنات فازت بالمركز الأول عن نفس الفئة الطالبة سراء عبد الناصر أبو كميل من مدرسة عين الحلوة الأساسية المشتركة ، وبالمركز الثاني الطالبة نور محمد العزايزة من مدرسة رودلف فلتر الأساسية المشتركة، وبالمركز الثالث الطالبة مرح محمد العر من مدرسة عبد الله بن رواحة الأساسية المشتركة ، وبالمركز الثالث مكرر الطالبة آية شحدة الغواش من مدرسة ابن رشد الثانوية للبنات.

وفي الفئة الثالثة للمسابقة لدى البنين فاز بالمركز الأول الطالب أحمد ضياء الكرد من مدرسة رودلف فلتر الأساسية (ب) للبنين، وبالمركز الثاني الطالب مجد محمد أبو سلمية من مدرسة الصلاح الخيرية.

ومن البنات فازت بالمركز الأول الطالبة فرح نضال أبو هدروس من مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات، وبالمركز الثاني الطالبة إلهام عماد الدين بشير من مدرسة لبن رشد الثانوية للبنات، وبالمركز الثالث الطالبة رولا ماجد المصدر من مدرسة ابن زيدون الأساسية المشتركة.

وفي الفئة الرابعة والأخيرة فاز بالمركز الأول من البنين الطالب مصطفى حامد جرادة من مدرسة عمورية الأساسية للبنين، وبالمركز الثاني الطالب إبراهيم أنور الطلاع من مدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين، وبالمركز الثالث الطالب صلاح الدين عماد الحاج من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين.

وعن الفئة الرابعة للبنات فازت بالمركز الأول الطالبة سجى صلاح الدين هويشل من مدرسة الرياض الثانوية للبنات، وبالمركز الثاني الطالبة آلاء ناهض أبو عوض من مدرسة العروبة الثانوية للبنات، وبالمركز الثاني مكرر الطالبة ربا خالد الفليت من مدرسة رفيدة الأسلمية الثانوية للبنات، وبالمركز الثالث الطالبة سهير رأفت حمدان من مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات وبالمركز الثالث مكرر الطالبة فرح أحمد أبو شريف من مدرسة البريج الثانوية (ب) للبنات